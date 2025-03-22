مقتل شابة إثر خلافات عائلية في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء السبت، بمقتل شابة بإطلاق نار إثر خلافات عائلية في منطقة الدورة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شابة تعرضت لإطلاق نار من قبل رجل وامرأة بالقرب من منزلها في منطقة الدورة (زراعي الجمعية)، ما أدى إلى وفاتها على الفور".

وأكد المصدر، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من اعتقال الجناة وضبط بحوزتهم 3 بنادق كلاشنكوف".

وكشف المصدر، أن "التحقيقات الأولية مع المتهمين أظهرت وجود خلافات عائلية فيما بينهم، وتم إيداع المتهمين التوقيف وإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".