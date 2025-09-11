مقتل شابة برصاصة "غامضة" في بغداد والتحفظ على زوجها

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شابة جراء تعرضها لإطلاق نار في "ظروف غامضة" شمال العاصمة بغداد، فيما تم التحفظ على زوجها على ذمة التحقيق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن إحدى مستشفيات منطقة المشاهدة تسلمت جثة امراة شابة من مواليد عام 2000 مصابة برصاصة، مبينًا أن الزوج أفاد بأنها تعرضت إلى رصاصة طائشة.

وأضاف المصدر أن خبير الأدلة الجنائية شكك برواية الزوج ولم يقتنع بأقواله، ما استدعى التحفظ عليه لاستكمال التحقيقات.