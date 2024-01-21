مقتل سائق عجلة "كابسة" بسبب مشاجرة على رفع "نفايات" في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، صباح اليوم الأحد، بمقتل عامل نظافة إثر مشاجرة على رفع النفايات في العاصمة بغداد.

ووفقا لتقرير صادر عن شرطة بغداد الكرخ، فإنه بعد ورود معلومات عن طريق السيطرة المركزية بوجود حادث مشاجرة واطلاق نار ادى على اثرها وفاة أحد الأشخاص بسبب موضوع رفع نفايات ضمن منطقة حي العامل منطقة "الجمعيات.

وأشار التقرير إلى أنه تبيّن ان المجنى عليه يدعى ( ر، ز، ف، ا) مواليد 1965 يعمل سائق عجلة نفايات "كابسة" قام كل من المتهمين: (م، ف)، و (س، م ع) و (م، ع ) بإطلاق النار عليه وإصابته بمنطقة الرأس مما أدى الى وفاته.

وبحسب التقرير، فإنه تم غلق الطرق وتفتيش المنطقة حيث تمكنت القوة من القبض على احد المتهمين وإيداعه التوقيف، ولازالت الجهود مستمرة للقبض على باقي المتهمين.