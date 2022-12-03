مقتل سائق سيارة أُجرة بهجوم مسلح وسقوط جرحى بنزاع عشائري في محافظتين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم السبت، بمقتل سائق سيارة أُجرة وسط المحافظة بهجوم مسلح.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "صاحب عجلة (سورنتو) فتح نيران سلاحه صوب سائق سيارة أُجرة (تكسي) في منطقة الحي العسكري بمدينة النجف و ارداه قتيلاً على الفور، دون معرفة سبب الحادث الجنائي".

وبين المصدر، ان "القاتل لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، حيث طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث، وباشرت بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته ".

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني آخر، بإصابة ثلاثة اشخاص بنزاع عشائري حول ارض زراعية في منطقة البو علوان التابعة لقضاء المحاويل شمال محافظة بابل.