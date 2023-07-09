مقتل زعيم داعش الإرهابي "أبو أسامة المهاجر" بغارة جوية في سوريا

شفق نيوز / أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأحد، قتل زعيم داعش الإرهابي "أبو أسامة المهاجر" بغارة جوية في سوريا.

وذكرت القيادة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الغارة التي نفذت يوم 7 تموز/يوليو الجاري، لم تسفر عن أي قتلى من المدنيين".

ونقل البيان عن قائد القيادة المركزية الأمريكية، مايكل كوريلا، قوله إن "القيادة ما تزال عازمة على دحر داعش"، مضيفا أن "هذه العصابات ما زالت تشكل تهديداً للمنطقة والعالم".

وأضاف كوريلا، أن "الغارة نُفذت من قبل نفس المقاتلة MQ-9s التي تعرضت، في وقت سابق، لمضايقات من قبل الطائرات الروسية في مواجهة استمرت قرابة ساعتين".