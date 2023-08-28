مقتل "إرهابي" والقبض على 3 آخرين في سامراء وبغداد

شفق نيوز/ تمكنت القوات العراقية، اليوم الإثنين، من قتل "إرهابي" والقبض على 3 آخرين في سامراء وبغداد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي والحشد الشعبي تمكنت خلال عملية استباقية وبإسناد الجهد الاستخباري من قتل إرهابي من عناصر عصابات داعش في منطقة القادرية ضمن قاطع عمليات سامراء، جاءت هذا العملية الناجحة بعد تكثيف الجهود الميدانية المستمرة والعمل الاستخباري المكثف لتعزيز الأمن والاستقرار ضمن قاطع المسؤولية".

في السياق، ألقت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد الكرخ القبض على ثلاث مطلوبين بقضايا ارهابية احدهم كان ينتمي الى ما يسمى بفرقة اليرموك ضمن عصابات داعش الارهابي.

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب ضمن العاصمة بغداد جانب الكرخ تلقت معلومات تتضمن تواجد ثلاثة مطلوبين بقضايا إرهابية أحدهم كان ينتمي الى ما يسمى بفرقة اليرموك ضمن عصابات داعش الارهابية ، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل استخباري للتحري وجمع المعلومات اللازمة".

وأضافت "بعد استكمال جميع الاجراءات الاصولية تمكنت مفارزنا بكمين محكم من إلقاء القبض على ثلاث مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب ، ولدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة بانتمائهم الى عصابات داعش الارهابية، تم تدوين أقوالهم و احيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزائهم العادل".