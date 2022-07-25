مقتل "إرهابي" حاول التسلل للأراضي العراقية وانفجار يستهدف الشرطة الاتحادية في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع، يوم الإثنين، مقتل "إرهابي" خلال محاولته التسلل الى داخل الأراضي العراقية.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من الفوج الأول للواء المشاة الحادي والتسعين بالتنسيق مع قوة من مشتركة من لواءي المشاة الحادي والخمسين والسادس في الحشد الشعبي، تمكنت من قتل أحد الإرهابيين خلال محاولته للتسلل الى داخل الأراضي العراقية من جبل مكحول الى الجزيرة".

وفي السياق، افاد مصدر أمني، بانفجار عبوة ناسفة على دورية للشرطة الاتحادية في وادي الشاي التابع لقضاء داقوق جنوب كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الانفجار ادى لإصابة اثنين من عناصر الشرطة الاتحادية بجروح مختلفة".