مقتل إرهابي حاول الاشتباك مع قوات الأمن في بغداد

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، مقتل أحد المطلوبين بتهمة الإرهاب، خلال عملية تفتيش في العاصمة بغداد، وذلك بعد أن حاول الاشتباك مع القوة المنفذة للواجب.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة مشتركة من استخبارات الفرقة السادسة وشعبة استخبارات الطارمية واستخبارات لواء المشاة ٥٩ واستخبارات الحشد الشعبي، وبإشراف مدير قسم الاستخبارات والأمن في قيادة عمليات بغداد، نفذت عملية بحث وتفتيش ضمن منطقة الخزنة".

وأضافت أن "خلال تفتيش بستان ودار أحد الإرهابيين قام الأخير بالاشتباك مع القوة المنفذة للواجب، حيث تمكنت من قتله في البستان، وكان المجرم مجهزاً بسلاح بندقية ورمانة".

وأوضحت الخلية، أن "القتيل مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لكونه كان يشغل منصب ما يسمى (معاون مفرزة) لدى داعش الإرهابي، ولديه شقيق إرهابي قام بتفجر نفسه على القوات الأمنية في محافظة الأنبار، وشقيقه الآخر يشغل منصب ما يسمى (آمر مفرزة السلمان) قاطع شمالي بغداد".