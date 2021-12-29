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مقتل ٥ إرهابيين من داعش بـ١٤ غارة جوية في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-12-29T14:06:51+0000
مقتل ٥ إرهابيين من داعش بـ١٤ غارة جوية في ديالى

شفق نيوز / أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الأربعاء، مقتل خمسة إرهابيين من عناصر داعش، وذلك بتنفيذ 14 غارة جوية في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية الأمنية وضمن قاطع المسؤولية التي انطلقت لتفتيش السلسلة الجبلية - قاطع الخلاوية، تحركت القطعات الأمنية ضمن قيادة عمليات ديالى وعلى مدار ثلاثة أيام الماضية والتي اشتركت فيها قطعات جهاز مكافحة الارهاب والقوات الخاصة وقوات من الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومن محاور عدة وبإسناد جوي، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة خرجت بنتائج مهمة".

وأضافت أن "14 ضربة جوية نفذت من قبل قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F16 وطائرات L_ 159 وأسفرت عن قتل ٥ عناصر من داعش الارهابي والعثور على جثتين لمخطوفين، فضلا عن العثور على ٢٣ وكراً للإرهابيين و١٣ عبوة ناسفة ورشاشة فيفتي كال ورشاشة احادية ١٢،٧م و٦ بنادق AK وبندقية M16 وقاذفة RBG7 و٣ قنابر هاون مختلفة الأنواع وبندقتي صيد ومسطرة تفجير وحزام ناسف ومولدتي كهرباء وجهاز لاسلكي وكمية من العتاد والأرزاق الجافة و٤ دراجات نارية".

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