مقتل رجل وإصابة نجله بهجوم مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان، يوم الأربعاء، بمقتل وإصابة شخصين بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم بمنطقة الحسن العسكري وسط ميسان على رجل وابنه، فقتل الاب على الفور، فيما اصيب الأبن بجروح بليغة، ولاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة".

واضاف المصدر، أن "اسباب الهجوم ما تزال غامضة، فيما طوقت قوة امنية مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج"، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.