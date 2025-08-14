مقتل رجل وإصابة آخر في حادثين منفصلين بنينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في شرطة نينوى، يوم الخميس، بمقتل رجل وإصابة شاب آخر بحادثي إطلاق نار منفصلين في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن دائرة الطب العدلي تسلمت جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاماً من سكنة حي الضباط في مدينة الموصل، توفي إثر إصابته بطلق ناري أثناء تنظيف سلاح داخل منزله، وفق ما ذكره ذوو الضحية.

وأضاف المصدر أن حادثاً آخر وقع في حي الإصلاح الزراعي بالجانب الأيمن من الموصل، أسفر عن إصابة شاب يبلغ من العمر 18 عاماً بجروح نتيجة إطلاق نار عشوائي، حيث جرى نقله إلى طوارئ المستشفى لتلقي العلاج اللازم.