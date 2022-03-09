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مقتل رجل ومصرع شاب وإصابة معتمرين في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-03-09T07:13:52+0000
مقتل رجل ومصرع شاب وإصابة معتمرين في العراق

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية ومحلية، يوم الأربعاء، بمقتل رجل ومصرع شاب وإصابة ثلاثة معتمرين إثر حوادث منفصلة في مناطق متفرقة من العراق.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً في الخمسين من عمره قتل بهجوم مسلح عند مدخل قضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار"، لافتا إلى أن "الجاني استخدم سلاحاً كاتماً للصوت لتنفيذ جريمته".

فيما ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "شاباً توفي متأثراً بنزيف في رأسه جراء تعرضه لحادث سير على طريق موصل - قيارة جنوبي محافظة نينوى"، لافتاً إلى أن "الشاب نقل إلى المستشفى وتوفي بعدها بساعات إثر النزيف الداخلي الذي حدث في رأسه".

في السياق، قال مصدر ثالث لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة معتمرين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء تصادم حافلة تقلهم على طريق بغداد - كركوك قرب ناحية جديدة الشط (٢٥ كم شمال غرب بعقوبة)"، مشيراً إلى أن "المصابين نقلوا إلى المستشفى، فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة".

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