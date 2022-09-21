مقتل رجل وفتاة وانتحار شاب بحوادث في بغداد وكلار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بمقتل فتاة اثر عبثها بسلاح نارية بينما اقدم شاب على الانتحار في العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتاة من مواليد العام 2009 لقيت حتفها جراء عبثها بسلاح داخل دارها ضمن منطقة سبع البور شرقي بغداد، حسب زعم ذويها.

وبين المصدر أن الفتاة اصيب برصاصة استقرت في الرأس فارقت الحياة بشكل مباشر.

وفي حادث آخر أقدم رجل من مواليد العام 1995 بالانتحار بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع (بمبكشن) داخل داره ضمن منطقة العلاوي وسط بغداد.

وقال المصدر نفسه أن الإطلاقة استهدفت منطقة الرأس، مشيرا إلى أن أسباب الإنتحار ماتزال مجهولة.

في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان، ان جثة تعود إلى مواطن يُدعى (ه - ع - ح) من مواليد العام 1985 من سكنة قرية "بانا سياو" التابعة لناحية "كولجو" تم نقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى الشهيد "هزار" بقضاء كلار والذي كان قد فارق الحياة بسبب تلقي رصاصات بجسده.

ووفقا لأقوال ذوي الضحية في القرية المذكورة فإنه كان يهوى تربية الأسماك تشاجر مع مواطن آخر يحب نفس الهواية في القرية ذاتها، وان الاخير اطلق النار على الأول وأرداه قتيلا، وفقا للمقدم قدوري.

وتابع المتحدث الأمني بالقول إنه بقرار من القاضي ووفقا للمادة 405 ، تم إصدار أمر القبض بحق المتهم.