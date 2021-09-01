مقتل رجل وامرأة والعثور على جثة فتاة محروقة في الموصل وديالى

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الأربعاء بمقتل رجل وامرأة في ظروف غامضة بمدينة الموصل فيما تم العثور على جثة فتاة مخنوقة ومحروقة في محافظة ديالى.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً وامرأة في الستينات من عمرهما قتلا داخل منزلهم في حي الجامعة بالجانب الأيسر بمدينة الموصل، مضيفين أن التحقيق جار لمعرفة ملابسات الحادثة

إلى ذلك تم العثور على جثة شابة محروقة ومخنوقة في اطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

وذكرت المصادر أن قوات الأمن والأهالي عثروا على جثة فتاة تبلغ من العمر ١٦ عاما محروقة ومخنوقة في منزلها بناحية بني سعد ١٨ كم جنوب غرب بعقوبة، دون معرفة المزيد من التفاصيل.

وأشاروا إلى أن قوات الأمن فتحت تحقق بأسباب الحادث الغامض.