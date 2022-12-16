مقتل رجل وامراة وهجوم مسلح على شركة تنفذ مشروعا سكنيا جنوبي العراق

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية ، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وتسجيل هجوم مسلح على شركة تنفذ مشروعا سكنيا، في محافظتي ميسان والبصرة، جنوب العراق.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن" فتى في الثامنة من عمره فتح النار بالخطأ على والده اثناء عبثه بالسلاح داخل منزلهما بمنطقة حي المعلمين وسط مدينة العمارة مركز المحافظة وأرداه قتيلا على الفور"، لافتا إلى أن " الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته".

وفي ميسان ايضاً، "اقدم مسلحون مجهولون على فتح نيران أسلحتهم ضد مقر الشركة المنفذة لمشروع ميسان السكني على طريق (البتيرة _ ميسان)".

وأضاف المصدر، أن" الهجوم تسبب بأضرار مادية في كرفانات مقر الشركة، ثم لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة".

وفي البصرة، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "بلاغا أمنيا ورد للسلطات الامنية في قضاء الزبير شمالي البصرة قادها للعثور على جثة امرأة يقدر عمرها في الثلاثينات مقتولة بعدة رصاصات في جسدها"،

وأوضح المصدر أن "القوات الامنية نقلت الجثة لمشفى الزبير العام وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".