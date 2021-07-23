سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل رجل واصابة آخر واختطاف ثالث من عائلة واحدة بحادث "غامض" في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-07-23T21:59:11+0000
مقتل رجل واصابة آخر واختطاف ثالث من عائلة واحدة بحادث "غامض" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم السبت بمقتل رجل واصابة آخر واختطاف ثالث في ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين اغتالوا مدنيا امام منزله واصابوا ابن اخية بهجوم في حي الربيع وسط ناحية السعدية واختطفوا ابنه وفروا الى جهة مجهولة.

وأضاف أن قوات الأمن والحشد تلاحق منفذي الهجوم في المناطق المجاورة من الحادث، مؤكدا أن أسباب الحادث وملابساته مازالت غامضة.

وتعد ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة امنيا وتشهد هجمات وحوداث مستمرة لقربها من تلال حمرين أكبر معاقل التنظيمات المسلحة.

related

بسبب 100 الف دينار .. شخص يقتل شابا بكربلاء وآخر يجهز على عمه ويحرق جثته في بغداد

Date: 2021-02-13 05:25:34
بسبب 100 الف دينار .. شخص يقتل شابا بكربلاء وآخر يجهز على عمه ويحرق جثته في بغداد

مسلحون يصفون صاحب مقهى في ديالى

Date: 2020-10-15 06:53:55
مسلحون يصفون صاحب مقهى في ديالى

الجيش العراقي يقتل خمسة عناصر من داعش بينهم قيادي في عملية عسكرية

Date: 2019-11-15 16:49:11
الجيش العراقي يقتل خمسة عناصر من داعش بينهم قيادي في عملية عسكرية

اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد

Date: 2020-06-13 18:50:16
اصابة عضو شعبة في حزب البعث بهجوم واختطاف شاب في الناصرية وبغداد

شخص يقتل ويصيب ستة من اقربائه في بغداد

Date: 2020-07-22 10:26:30
شخص يقتل ويصيب ستة من اقربائه في بغداد

قتل امرأة وزوجها بطريقة مروعة جنوبي العراق

Date: 2021-02-27 06:38:18
قتل امرأة وزوجها بطريقة مروعة جنوبي العراق

العثور على جثة امرأة مقتولة في منزلها شمالي ديالى

Date: 2020-05-27 11:44:15
العثور على جثة امرأة مقتولة في منزلها شمالي ديالى

إصابة مدنيين بجروح خطيرة اثر حادث في ديالى

Date: 2021-01-16 09:10:01
إصابة مدنيين بجروح خطيرة اثر حادث في ديالى