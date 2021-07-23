مقتل رجل واصابة آخر واختطاف ثالث من عائلة واحدة بحادث "غامض" في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى اليوم السبت بمقتل رجل واصابة آخر واختطاف ثالث في ناحية السعدية شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين اغتالوا مدنيا امام منزله واصابوا ابن اخية بهجوم في حي الربيع وسط ناحية السعدية واختطفوا ابنه وفروا الى جهة مجهولة.

وأضاف أن قوات الأمن والحشد تلاحق منفذي الهجوم في المناطق المجاورة من الحادث، مؤكدا أن أسباب الحادث وملابساته مازالت غامضة.

وتعد ناحية السعدية 60 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة امنيا وتشهد هجمات وحوداث مستمرة لقربها من تلال حمرين أكبر معاقل التنظيمات المسلحة.