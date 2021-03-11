مقتل رجل "موالٍ" لداعش في ظروف غامضة جنوبي الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الخميس، بالعثور على جثة رجل من الموالين لتنظيم داعش، عليها آثار إطلاقات نارية جنوبي مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة أمنية عثرت على جثة الرجل مرمية في اطراف ناحية القيارة الواقعة جنوبي الموصل، وهو من اهالي قرية تل واعي التابعة لناحية الشورة التي تقع جنوبي الموصل أيضاً.

واشار الى أن الرجل "معروف بميوله الشديدة لتنظيم داعش وبعض السكان المحليين قالوا انه عنصراً من عناصر داعش وليس مناصراً فقط"، مردفاً "لم تصل التحقيقات الى نتيجة واضحة فيما اذا كان قد قتل بسبب خلافات عشائرية ام لغايات اخرى".

يشار إلى أنه منذ تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش أواخر العام 2017 ولغاية الآن، لم تشهد المحافظة استقراراً أمنياً، وبين وقت وآخر تحصل جرائم قتل ينفذها عناصر من تنظيم داعش ضد مدنيين أو منتسبين أمنيين، كما أن عمليات تصفية عناصر داعش والموالين له لم تتوقف.