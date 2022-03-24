مقتل رجل أمن بهجوم مسلح استهدف سيطرة امنية جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ميسان جنوبي العراق، اليوم الخميس، بمقتل عنصر امن بهجوم مسلح شمالي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "مسلحين يستقلون عجلة صالون فتحوا نيران اسلحتهم، في ساعة متقدمة من ليل امس، على سيطرة امنية في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان وانتهى الهجوم بمقتل عنصر امني كان ملكفا بواجب في السيطرة".

وأضاف، أن "التحقيقات الاولية تشير إلى ان الهجوم كان يستهدف العنصر الامني (المجنى عليه) بسبب ثأر عشائري ".

من جانبها، أفادت مديرية شرطة محافظة ميسان، بتعرض "احد المواطنين" من سكنة الحي الجامعي مركز المحافظة للقتل اثر خلافات ومشاكل سابقة بين ابناء العشيرة الواحدة عند ذهابه الى قضاء المجر الكبير.

واوضحت المديرية في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن القوات الامنية وفور استخبارها بوقوع حادث قتل في قضاء المجر، توجهت بمفارز مشتركة من شرطة المحافظة، الى مكان الحادث.

وأضافت أن مفارزها الأمنية شخصت الجناة بعد تقديم الشكوى ضدهم من قبل اصحاب الحق الشخصي وتم اخذ الموافقات الرسمية من قبل القضاء للبحث والتحري ومداهمة منازلهم، موضحة أن ملاحقتهم لاتزال جارية، لحين القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.