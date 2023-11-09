مقتل رجل أمن باشتباكات مسلحة جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل عنصر أمن أثناء فض تظاهرة مسلحة شمالي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "متظاهرين من عشيرة (الدبات) قاموا بإغلاق مشاريع الماء في منطقة البدعة بقضاء الشطرة شمالي ذي قار، التي تغذي عدداً من الأقضية والنواحي التابعة للمحافظة، إضافة لمحافظة البصرة، وذلك للمطالبة بتعيينات وظيفية لهم".

وأضاف المصدر، أن "قوات مكافحة الشغب وأثناء محاولة فض التظاهرة وفتح مشاريع الماء، تعرضت لهجوم عنيف بالأسلحة النارية وأسفر الحادث عن مقتل عنصر أمن يتراوح عمره بالأربعينات".

وتابع المصدر، أن "القوات الأمنية دخلت باشتباك مسلح مع الطرف المتظاهر نتيجة حمله السلاح، فيما ما يزال الوضع الأمني متوتراً في منطقة الحادث، بالتزامن مع وصول تعزيزات عسكرية لقضاء الشطرة".