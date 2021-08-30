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مقتل رجل أمن اثر مداهمة منزل تاجر مخدرات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-30T07:12:50+0000
مقتل رجل أمن اثر مداهمة منزل تاجر مخدرات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمقتل أحد أفراد الشرطة  أثر مداهمة منزل تاجر مخدرات في محافظة البصرة جنوبي العراق.  

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن شرطياً برتبة مفوض ينتسب الى دائرة مكافحة مخدرات البصرة قتل، صباح اليوم، اثر رصاصة بمنطقة البطن، أثناء مداهمة منزل تاجر مخدرات بمنطقة التحسينية وسط المحافظة.

وأشار المصدر، إلى أن "عملية المداهمة أسفرت عن اعتقال تاجر المخدرات وضبط كمية منها داخل منزله"، مشيراً إلى "اقتياده الى دائرة امنية مختصة لاجراء التحقيقات واحالته للقضاء، ونقل جثة الضحية لدائرة الطب العدلي وفتح تحقيق في ملابسات الحادث".

 

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