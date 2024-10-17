مقتل رجل مسنّ بمشاجرة مسلحة شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بمقتل رجل كبير في السن جراء مشاجرة مسلحة شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة حصلت بين عدد من الأشخاص لم تُعرف أسبابها في منطقة الفضيلية شرقي بغداد، تطورت إلى استخدام السلاح الخفيف ما أسفر عن مقتل رجل كبير بالسن وهو أحد أطراف المشاجرة".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، كما قامت بعملية بحث عن الجناة".