مقتل رجل على يد ضابط بالجيش ومصرع واصابة 4 أشخاص بحادث في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الأحد، بمقتل رجل على يد ضابط بالجيش العراقي فيما لقي شخصان حتفهما وأُصيب اثنان آخران بجروح في حادثين مختلفين في منطقتين متفرقتين من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة اندلعت بين شخصين جارين لم تعرف أسبابها أحدهما ضابط برتبة مقدم في الجيش تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الغدير شرقي بغداد.

وبين المصدر، أن الضابط قام بإطلاق النار على جيرانه مما أسفر عن مقتله في الحال، مشيرا الى ان قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الضابط وفق إجراءات اصولية.

في غضون ذلك لقي شخصان مصرعهما فيما اصيب آخران بجروح نتيجة حادث سير ناجم عن اصطدام عجلتين على سريع قضاء "ابو غريب" باتجاه بغداد.

واشار المصدر ذاته الى أنه تم انتشال جثتي الضحيتين، ونقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج.