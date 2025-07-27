مقتل رجل طعناً واعتقال الجاني بعد مطاردة مسلحة في بابل

شفق نيوز- بابل

أفاد مصدر أمني في بابل، يوم الأحد، بمقتل رجل إثر مشاجرة في قضاء المسيب شمال المحافظة، مشيراً إلى أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال الجاني بعد محاصرته خلال محاولته الفرار مسلحاً.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة نشبت بين رجلين في حي الميثاق ضمن قضاء المسيب شمالي المحافظة، تطورت إلى قيام أحدهما بطعن الآخر عدة طعنات بسكين، ما أدى إلى مقتله في الحال.

وأوضح المصدر أن الضحية يُدعى (حيدر أبو طبرة)، ويبلغ من العمر نحو 40 عاماً.

وأضاف أن قوة من شرطة المسيب وصلت إلى موقع الحادث، وحاول الجاني الفرار عبر أسطح المنازل وهو يحمل سلاحاً رشاشاً، مشيراً إلى أنه حاول إطلاق النار على القوة الأمنية، إلا أن عناصر الشرطة تمكنوا من محاصرته والقبض عليه دون إصابات.