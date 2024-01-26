مقتل رجل أربعيني وانتشال جثة غريق في بغداد والنجف

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بمقتل رجل في العقد الرابع من عمره وانتشال جثة غريق في محافظتي بغداد والنجف.

وقال مصدر في بغداد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية وبناء على معلومات بوجود حادث قتل ضمن ناحية حي الوحدة جنوبي بغداد، عثرت على جثة شخص تولد 1979 مصاب بإطلاقة نارية بمنطقة الرأس ومفارق للحياة، وبعد التدقيق اتضح أنه متعرض لرصاصة طائشة".

في السياق، انتشلت الشرطة النهرية في النجف، جثة غريق في ناظم المشخاب.

وذكر بيان لاعلام قيادة شرطة محافظة النجف، أنه "من خلال ورود معلومات بوجود غريق في ناظم المشخاب على الفور توجهت مفارز الشرطة النهرية وبإشراف مباشر من قبل مدير القسم الى مكان غرق المواطن وتم تدخل فريق من غواصو الشرطة النهرية وبعد البحث تم العثور على جثة الغريق".

وأضاف، "تم تسليم جثة الغريق المجهولة الهوية الى المركز المختص حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بذلك".