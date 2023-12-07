اغتيال رجل دين شيعي شمال بغداد (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، باغتيال مسلحين مجهولين لرجل دين شيعي يستقل سيارة فخمة شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية وفتحوا نيران أسلحتهم باتجاه سيارة نوع (تاهو) يستقلها رجل دين بالقرب من الجسر الدوار شمالي بغداد، ما أدى إلى مقتله على الفور، ولاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الضحية إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الجريمة".

وأشار المصدر إلى أن "سائق السيارة الذي كان يُقلّ رجل الدين أصيب إصابة خطرة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

ويرتدي الضحية العمامة السوداء الخاصة برجال الدين الشيعة الإمامية من الذين ينتسبون الى السادة الأشراف.