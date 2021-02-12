مقتل رجل بـ"فأس" بمدينة القائم غربي الانبار

شفق نيوز/ كشف مسؤول أمني في مدينة القائم غربي الأنبار، يوم الجمعة، عن مقتل رجل في العقد الثالث من عمره، فيما اتجهت شكوك المحققين إلى الزوجة بالوقوف وراء الجريمة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "جريمة قتل حدثت داخل منزل في بلدة العبيدي شمالي مدينة القائم، لرجل في العقد الثالث من العمر، فيما تشير الشكوك بتورط زوجة الضحية بالجريمة".

وأضاف المصدر؛ أن "الشرطة وصلت لمكان الحادث وعاينت جريمة قتل لرجل قتل إثر تلقيه ضربة على الرأس بواسطة فأس ما أدى إلى وفاته على الفور"، مشيرا إلى أن "خلال التحقيقات تم الاشتباه في الزوجة ووالدها وجرى اعتقالهم مع مواصلة التحقيقات في الجريمة".