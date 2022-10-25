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مقتل رجل بخلاف على "مواشي" وطعن آخر وانتحار فتاة في ذي قار

Category: أمـن

Date: 2022-10-25T18:56:15+0000
مقتل رجل بخلاف على "مواشي" وطعن آخر وانتحار فتاة في ذي قار

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، عدداً من الحوادث الامنية بينها مقتل رجل أربعيني إثر خلاف على "مواشي".

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنا في الأربعينيات من عمره دخل بشجار مع شاب في العشرين من عمره بناحية الفجر شمالي محافظة ذي قار بسبب خلاف على مواشي"، لافتا إلى ان "الشاب قام بتوجيه عدة طعنات للشخص الأربعيني أودت بحياته على الفور".

وبين المصدر، ان "الجاني لاذ بالفرار الى جهة مجهولة الهوية، حيث صدر امر قبض بحقه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

على الجانب الآخر تعرض مواطن في الثلاثينيات من عمره إلى عدة طعنات وسط بسكين حادة على يد مجهولين في احد ازقة شارع الحبوبي وسط المحافظة، ولاذو بالفرار لجهة مجهولة، فيما نقل المصاب بحالة خطرة إلى المشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما اقدمت عشرينية على الانتحار رميا بالرصاص وسط الناصرية ، لكن محاولتها باءت بالفشل، حيث تمكن ذويها من نقلها للمشفى لتلقي العلاج، دون معرفة سبب الإقدام على الانتحار.

وفي السياق، قام مجموعة اشخاص بمهاجمة منزل احد المواطنين بقضاء الرفاعي من خلال إطلاق النار عليه ورمي رمانة يدوية بدون أن تنفجر أثر خلاف سابق ومن ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقال مصدر أمني، إن "الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث ولخطورة الموقف قامت بتفجير الرمان اليدوية داخل المنزل المستهدف كونها مسحوب عنها مسمار الأمان، مما أدى إلى تهشم زجاج الشبابيك".

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