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مقتل أربعة عناصر من داعش في سامراء وكركوك

Category: أمـن

Date: 2022-03-11T08:08:58+0000
مقتل أربعة عناصر من داعش في سامراء وكركوك

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بمقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش، بعمليتين منفصلتين في صلاح الدين وكركوك.

وأبلغ أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "طيران الجيش قتل ثلاثة عناصر من داعش، وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

وذكر مصدر آخر للوكالة، أن "اللواء٤٠ التابع للحشد الشعبي، قتل أحد عناصر داعش في سلسلة جبال مامة ضمن محافظة كركوك، خلال صد تعرض على اللواء المذكور".

من جانبها، أوضحت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "القوة الجوية العراقية نفذت في ساعة متأخرة من ليل أمس ضربتين جويتين بواسطة طائرة F_16 على وكر للإرهابيين في سلسلة جبال ماما التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك".

وأضافت أن "هاتين الضربتين أسفرتا عن قتل اربعة إرهابيين كانوا بداخل الوكطر وأحدهم قيادي بما يسمى ولاية كركوك وهو المسؤول عن عدد من القناصين الإرهابيين".

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