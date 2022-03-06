مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين بحوادث في أربع محافظات عراقية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الأحد، بمصرع أربعة أشخاص فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح في حوادث مختلفة في محافظات بغداد، وصلاح الدين، وكركوك، ونينوى.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة وإطلاق نار وقعت في منطقة الحسينية شمالي بغداد على الفور توجهت قوة إلى مكان الحادث وتبين وجود مشاجرة بين الطرف الأول المدعو (م ج) تولد ١٩٩٥ ، والطرف الثاني المدعو (ح ك) زوج خالة الطرف الأول.

وأضاف أن الطرف الثاني قام بإطلاق النار على الطرف الأول من سلاح نوع مسدس داخل الدار ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة، وتم نقل المصاب الى مستشفى (الشهيد ضاري الفياض) من قبل ذويه مما ادى الى وفاته داخل المستشفى متأثرا بجروح.

وعزا المصدر أسباب المشاجرة إلى خلاف إجتماعي،و تبنى الحادث مركز شرطة العدالة وتمت اقامة دعوى قضائية من قبل ذويه على الطرف الثاني.

في غضون ذلك أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بمصرع وإصابة ٤ مدنيبن بحادث سير في أطراف مدينة تكريت.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدنيا لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بانقلاب مركبة تقلهم في وقت متأخر من مساء أمس في أطراف حي القادسية في تكريت جراء السرعة العالية.

وبيّن أن جثة الضحية والمصابين تم نقلهم إلى مستشفى تكريت فيما اتخذت السلطات المرورية الإجراءات اللازمة.

وتشهد محافظات عدة حوادث مرورية متصاعدة لعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية أو رداءة الطرق.

وفي حادث آخر قال مصدر أمني في محافظة كركوك، إن شرطيا كان يفحص سلاحه في وقت متأخر من ليلة أمس، وبالخطأ ثارت اطلاقة منه لتستقر بصاحب مقهى في حي "رحيم آوا"، مشيرا إلى أن "الشرطي حاليا تم توقيفه وتم نقل صاحب المقهى إلى الطب العدلي".

وفي محافظة نينوى توفي شاب ثالث متأثراً بجراحه لترتفع حصيلة القتلى بحادثة فريق كرة القدم الى 3 ضحايا و أكثر من 6 مصابين.

و أفاد مصدر أمني، مساء أمس السبت، بمصرع وإصابة أربعة شباب إثر حادث سير غرب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شابين في العشرينات من عمرهما لقيا مصرعهما وأصيب اثنين آخرين جراء حادث سير تعرض له فريق شعبي لكرة القدم كان عائداً من مباراة كرة قدم في بلدة بادوش الواقعة غرب الموصل".