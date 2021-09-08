مقتل أربعة أشخاص بهجوم مسلح شرقي ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى يوم الأربعاء بمقتل ٤ مدنيين وإصابة خامس بهجوم مسلح نفذه مجهولون شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن مسلحين مجهولين يستقلون عجلة نوع "النترا" بيضاء لون قاموا بفتح النار على عجلة مدنية نوع "جيب شيروكي" على طريق مندلي -بلدروز شرقي ديالى.

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وإصابة آخر بجروح.

وبين المصدر أن القتلى هم من سكنة ناحية مندلي سابقا وحاليا يسكنون في قرية الشيماء التابعة الى ناحية خان بني سعد ضمن قضاء بعقوبة حيث تعرضوا للهجوم بعد عودتهم من رحلة (زيارة) إلى أحد أقربائهم في ناحية مندلي وأثناء عودتهم الى منزلهم حيث قام أشخاص مجهولون يستقلون عجلة نوع "النترا" بفتح النار عليهم مما ادى الحادث الى مقتلهم بالحال وجرح آخر .

وبين المصدر أن جثث الضحايا والمصاب تم نقلها للمستشفى فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.