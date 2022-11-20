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مقتل "راقصة" تعمل بنادٍ ليلي على يد شقيقها جنوبي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-11-20T08:13:54+0000
مقتل "راقصة" تعمل بنادٍ ليلي على يد شقيقها جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، بمقتل فتاة تعمل راقصة بنادٍ ليلي على يد شقيقها جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فتاةً قُتلت من قبل شقيقها بأسلوب الطعن بسكين واطلاق الرصاص عليها في حي الشرطة في منطقة الدورة.

وبيّن أن الفتاة من سكنة مدينة (العمارة) مركز محافظة ميسان، وتعمل في نادٍ ليلي وتسكن بالمنطقة المذكورة أعلاه مع صديقاتها.

وأضاف المصدر أنه "حسب ادعاء صديقاتها تم قتلها من قبل شقيقها كونها كانت هاربة من ذويها"، مبينا أن المتهم لاذ بالفرار الى جهة مجهولة.

في غضون ذلك قال المصدر ذاته، إن مواطناً استنجد باحدى نقاط التفتيش ضمن مدينة الكاظمية مخبرا بهروب ابنته تولد ٢٠٠٢ بعد سرقتها مبلغ مالي قدره ٤٢٠٠٠٠٠ دينار عراقي مع شخص اخر لم تعرف صلة القرابة بينهم.

وأشار إلى أنه "تم تشكيل فريق عمل والقبض على الفتاة والشخص الآخر وايداعهم التوقيف وارجاع المبلغ الى والدها".

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