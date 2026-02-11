مقتل راعٍ بانفجار شمال غربي كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، عن مقتل راعٍ بانفجار قنبلة في قرية جستان التابعة لناحية سرگران شمال غربي المحافظة.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الضحية يُدعى "عبد الستار إبراهيم حشاش اللهيبي"، وقد لقي مصرعه إثر انفجار قنبلة كانت موضوعة داخل حظيرة عسكرية قديمة في أطراف القرية، يُعتقد أنها من مخلفات سابقة.

وأضاف أن الراعي كان متواجداً في محيط الموقع أثناء رعيه للأغنام، قبل أن تنفجر القنبلة، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثراً بجراحه.

وأشار المصدر إلى أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية وصلت إلى مكان الحادث وفرضت طوقاً أمنياً، فيما باشرت فرق مختصة بتمشيط المنطقة تحسباً لوجود أجسام أخرى غير منفجرة، ونُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في كركوك لاستكمال الإجراءات القانونية، مع فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.