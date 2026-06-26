مقتل راعيَي أغنام بانفجار عبوة من مخلفات داعش غربي نينوى

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الجمعة، بمقتل راعيَي أغنام إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش، في جزيرة البعاج غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العبوة من مخلفات الحرب وانفجرت خلال رعي الضحيتين للأغنام في المنطقة المذكورة، مما أسفر عن مفارقتهما الحياة في الحال.

وأضاف المصدر أن الضحيتين ينتميان إلى عشيرة "الجغايفة"، مشيراً إلى أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً في ملابساته، فيما تم نقل جثماني الضحيتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.