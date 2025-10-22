مقتل راعيي أغنام من النجف بهجوم مسلح في صحراء الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بمقتل اثنين من رعاة الأغنام من أهالي النجف، بهجوم مسلح في صحراء الأنبار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هجوماً مسلحاً شنه مجهولون في صحراء الأنبار، أسفر عن مقتل شخصين اثنين من رعاة الأغنام من أهالي النجف على طريق (النخيب - كربلاء)، ثم قام المسلحون بحرق عجلة الضحيتين".

وأضاف أن "قوة أمنية كبيرة توجهت لمكان الحادث وقامت بنقل الجثتين للطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

في حين أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية المختصة باشرت بفتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات استشهاد مواطنين اثنين من رعاة الأغنام ضمن قاطع مسؤولية لواء المشاة الثامن عشر فوج المشاة الأول بالفرقة الخامسة ضمن قاطع قيادة عمليات الأنبار".

وبينت أن "الحادث تسبب كذلك بحرق عجلتين (صهريج ماء) في منطقة شبوان غربي قرية الهبارية ضمن مناطق صحراء غرب النخيب".