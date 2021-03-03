مقتل رابع عراقي في مخيم الهول خلال أيام

شفق نيوز/ عثرت قوى الأمن الداخلي (الاسايش) مساء يوم الأربعاء على جثة لاجئ عراقي في مخيم الهول شرق الحسكة بمنطقة الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.

وتعتبر حالة القتل هذه، الرابعة منذ بداية الشهر الجديد، بعد قتل ثلاثة عراقيين من قبل مجهولين في اليوميين الماضيين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن "قوى أمن المخيم عثرت مساء اليوم على جثة اللاجئ مقتل بطلق ناري في الرأس".

وأوضح المصدر ان "الشاب العراقي سيف عماد محمد (22 عاماً) يقطن في القسم الأول من المخيم وأن أصابع الاتهام تتجه لخلايا تنظيم داعش بالوقوف خلف قتل الشاب".

وقال كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة العراقية، في تصريح صحفي الشهر الماضي إن "مخيم الهول أصبح من ضحايا عصابات داعش، وهو أرض خصبة لاستنبات الجماعات الإرهابية، وهناك ضرورة لوضع حلول فورية له، باعتباره قنبلة موقوتة".

وأضاف، أن "احتمال عودة نازحي الهول الى العراق لم يبت به، وهناك رفض بشأن عودتهم، بسبب خطورتهم".

ويشهد مخيم الهول منذ العام الماضي حوادث اغتيالات مستمرة ضمن المخيم حتى باتت تتكرر بشكل شبه يومي في ظل توجيه اتهامات لخلايا تنظيم داعش داخل المخيم.

ومنذ بداية العام 2021، بلغت احصائية القتلى في مخيم الهول 31 شخصاً، ستة منهم قتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات.

ويعد مخيم الهول من أكبر المخيمات التي تحوي أُسر وأفراد تنظيم "داعش" في شمال شرق سوريا ويقطن فيه أكثر من 60 ألف شخص من مواطنين سوريين وجنسيات أخرى مختلفة.