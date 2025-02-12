مقتل داعشيين أحدهما قيادي بارز بالتنظيم قام بتصفية جنود عراقيين (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، أن المقاتلات الحربية العراقية نفذت ضربة جوية استهدفت بها مفرزة لتنظيم داعش بين ناحية الرشاد وقضاء داقوق ( 45 كم جنوب) محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ،ان قيادة فرقة المشاة الـ11 ومن خلال المتابعة الميدانية رصدت مفرزة لداعش بوادي "زغيتون" قرب قرية "الكبة" لتقوم بتزويد مديرية الاستخبارات العسكرية لقيادة العمليات المشتركة بالمعلومات الواردة عن تلك المفرزة.

وأضاف أن الطائرات الحربية التابعة لسلاح الجو العراقي نفذت ضربة جوية استهدفت بها المفرزة، مردفا بالقول إن قوة من فوج مغاوير الفرقة الـ11 وكتيبة الاستطلاع تمكنت من الدخول للوادي وتحديدا مكان الضربة الجوية رغم صعوبة التضاريس كون المنطقة مغمورة بالمياه.

وتابع المصدر القول إن القوة عثرت على جثتين إحداهما تعود للارهابي الملقب بـ"حجي عواد"، وهو قائد المفرزة التي استهدفت قبل اشهر قوات الجيش العراقي مما ادى الى مقتل اربعة جنود في وادي "زغيتون".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد اعلنت امس الثلاثاء، تنفيذ طائرات F_16 في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك استهدفت به مضافة لتنظيم داعش.

في غضون ذلك أكدت القيادة في بيان اليوم، أن قوة من اللواء 42 بالفرقة 11 معززة بقوة من موارد كتيبة استطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ذاتها ورغم وعورة الأرض والطبيعة الجغرافية المعقدة خرجت لتفتيش موقع الضربة.

ووفقا للبيان، فإن القوة عثرت جثتين للإرهابيين احدهما تعود للمدعو (عدنان خليل جدعان) الملقب (حجي عواد ) والأخرى لقيادي في داعش سيتم التعرف على هويته بعد إجراء الفحص الدقيق لها ، فضلا عن العثور على أسلحة مختلفة ومواد لوجستية وأجهزة موبايل ومبرزات جرمية .