مقتل خال ببغداد ومنتسب أمن في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن خلافات عائلية تسببت في مقتل شخص شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن خلافات عائلية لم تُعرف أسبابها قد تطورت إلى مشاجرة بين شخص وخاله في منطقة الفضيلية شرقي بغداد، حيث استخدم الشخص السلاح الخفيف (مسدس)، ما اسفر عن مقتل الخال.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية بدأت في البحث عن ابن الأخت الذي لاذ بالفرار بعد الحادث، مشيرًا إلى أن التحقيقات مستمرة لتحديد تفاصيل الحادث وملاحقة الفار.

وفي ذي قار جنوبي العراق، افاد مصدر امني، بالعثور على جثة منتسب امني مقتل شمال مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية عثرت، اليوم، على جثة رجل في الأربعينيات من عمره مقتول رميا بالرصاص داخل بنايات العمارات السكنية في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة بعد فقدانه منذ يومين اثنين".

واضاف المصدر، ان "المجنى عليه يعمل منتسب امني في وزارة الداخلية العراقية، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ومعرفة دوافع ارتكاب الجريمة بحقه ".