مقتل خاطف على يد شريكه بسبب خلاف على فتاة اختطفاها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الجمعة، بمقتل شخص بعد اختلافه مع آخر، حول فتاة قاما باختطافها، قبل أن تتمكن من الهرب وتبلغ عن الجريمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد 2008، ادعت بأن شخصين استدراجاها واختطفاها قبل 20 يوماً، وقاما باحتجازها داخل دار في منطقة فاصلة بين محافظتي بغداد وديالى".

وأضاف أن "الفتاة تمكنت من الهرب والتوجه إلى الشرطة والإبلاغ عن جريمة قتل"، مبيناً أن "الفتاة أكدت قيام أحد الخاطفين بالتشاجر مع الثاني بسبب خلاف بينهما حولها، وقام بقتله بمطرقة، شرقي العاصمة".

وأشار المصدر إلى أن "قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، واعتقلت الفتاة والشخص الثاني للتحقيق معهما".