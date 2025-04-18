مقتل حفيد زعيم قبيلة بارز بنزاع مسلح جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، يوم الجمعة، بمقتل حفيد زعيم قبلي بارز اثر اندلاع نزاع عشائري مسلح في محافظة ميسان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً عشائرياً اندلع في ميسان تسبب بمقتل الشاب رضا وليد حفيد أمير قبيلة بني كعب خالد جبر العلي.

وأضاف المصدر، أن القوات الامنية اعتقلت ثلاثة من مثيري النزاع، وفتح تحقيقا بالحادث.

بدوره نعى الأمين العام للمجلس الاستشاري العراقي لشؤون العشائر حسين العلوي، الشاب المقتول.

وقال العلوي في بيان، "ببالغ الحُزن و الأسى تلقينا نبأ مقتل الشاب رضا وليد حفيد الامير خالد جبر العلي الكعبي اثر نزاع عشائري في محافظة ميسان".