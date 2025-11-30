مقتل أحد وجهاء العشائر برصاص مسلحين جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن مسلحين مجهولين اقدموا على قتل أحد وجهاء العشائر في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين يستقلّون دراجة نارية أقدموا، مساء اليوم، على إطلاق النار تجاه مواطن خمسيني في ناحية أور شرقي مدينة الناصرية، ما أسفر عن مقتله في الحال، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف أن الضحية يُعد أحد أبرز وجهاء العشائر في محافظة ذي قار، مبيناً أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة جاءت على خلفية ثأر عشائري قديم بين الجانبين.

وأشار المصدر، إلى أن القوات الأمنية طوقت موقع الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً لمعرفة هوية الجناة وتعقبهم.