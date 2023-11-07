"مقتل أحد كبار المروجين".. خفر السواحل العراقية يحبط عملية تهريب 20 كغم من "المخدرات"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الثلاثاء، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة عبر المياه العراقية، من إحدى دول الجوار.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن مفارز خفر السواحل في قيادة قوات حرس الحدود المنطقة الرابعة، وبمتابعة استخبارية دقيقة، تمكنت من إحباط تهريب 20 كغم من مادة الكرستال جرى نقلها إلى العراق عن طريق إحدى دول الجوار الإقليمي، وما زلت إجراءات البحث والتحري قائمة لإلقاء القبض على المتهمين بالعملية في الداخل العراقي.

وعلى صعيد متصل، اشتبكت قوة من الفوج الثاني في فرقة الرد السريع مع المتهم (ك. ن. ك) وهو أحد كبار تجار المخدرات في محافظة الديوانية ومنطقة الفرات الأوسط، ويسكن منطقة آل بدير.

مبينة أن الاشتباك حصل أثناء تنفيذ مذكرة إلقاء قبض صادرة وفق أحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات بحق المتهم، إلا أنه واجه القوة المنفذة بإطلاق النار وردت عليه الأخيرة وقتلته، وعلى إثر ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابعت الوزارة في بيانها أن مفارز مديرية شؤون المخدرات المؤثرات العقلية في منطقة الكرادة تمكنت من الإيقاع بعصابة للمخدرات مؤلفة من ثلاثة أشخاص، مشيرة إلى أن أحدهم حاول الهرب وبعد مطاردته وإصابته تم إلقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.