مقتل أحد تجار المخدرات بعد الاشتباك معه جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلن مدير عام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية اللواء احمد الزركاني في بيان مقتضب، اليوم الثلاثاء، عن تمكن قوة من قتل أحد تجار المخدرات بعد الاشتباك معه في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية العراقية بضبط أكثر من 25 كغم من المخدرات في محافظتي ميسان والأنبار.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء أمس الاثنين تفكيك شبكة للاتجار بالمخدرات تتألف من ثمانية أفراد بينهم امرأة، ومصادرة 15 كيلوغراماً من الكريستال كانت بحوزتهم، وذلك في العاصمة بغداد.

وأعلنت الوزارة صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.