مقتل حارس أمن ورفع صواريخ في ذي قار

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بمقتل موظف حكومي بحادث جنائي شمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " شخصا في الأربعينيات من عمره ويعمل حارسا حكوميا بمنطقة الطمر الصحي التابعة لمديرية بلدية قلعة سكر شمال مدينة الناصرية قتل بعدة رصاصات على يد أشخاص كانوا على خلاف عائلي معه".

وبين المصدر، ان " القوات الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا بالحادث واعتقلت متهمين إثنين مشاركين بارتكاب الحادث الجنائي ".

من جانب اخر، تمكنت قوة أمنية من رفع 4 صواريخ من المخلفات الحربية في نهر الفرات بقضاء گرمة بني سعيد، وفق المصدر الأمني الذي بين، أن الصواريخ عيار 120 ملم، حيث معالجتها دون أضرار بشرية تذكر".