مقتل حارس محطة وقود برصاص داعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بأن عناصر من داعش هاجمت محطة وقود أهلية مساء يوم السبت شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "عناصر داعش هاجمت بأسلحة رشاشة محطة وقود أهلية في قرية (السورة) بالساحل الايسر لقضاء الشرقاط شمالي صلاح الدين".

وأكد المصدر أن "الهجوم أسفر عن مقتل حارس المحطة وإصابة عامل آخر، فيما لاذ المهاجمون بالفرار".

واضاف أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين، وفتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وتعد قرى الساحل الايسر لقضاء الشرقاط من البؤر الساخنة وتحوي خلايا خفية لتنظيم داعش لقربها من تلال حمرين وجبال مكحول.