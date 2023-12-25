مقتل جندي في الفوج الرئاسي بمشاجرة بين "المنتسبين"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني يوم الاثنين، بنشوب مشاجرة بين عدد من منتسبي الفوج الرئاسي بالعاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "مشاجرة بين عدد من منتسبي الفوج داخل أحد مقرات الفوج ضمن منطقة الدورة لم تعرف أسبابها".

و,اضاف أن "المشاجرة أسفرت عن مقتل احد المنتسبين"، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادثة.

ونفى المصدر ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن هجوم مسلح نفذه مجهولين استهدف احد منتسبي الفوج الرئاسي ما اسفر عن مقتله وسرقة سلاحه، لافتا إلى أن الأمر كان عبارة عن المشاجرة التي راح ضحيتها المنتسب.