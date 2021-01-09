مقتل جندي على يد رفيقه ومصرع شخص بحادثين في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم السبت بمقتل جندي من مغاوير الجيش إثر شجار اندلع بينهما داخل سرية دوامهما بقرية "الكصر" التابعة لناحية النمرود جنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان شجارا بسيطا اندلع بين الجنديين ليتطور الى اطلاق احدهما النار على الاخر ويرديه قتيلا في الحال.

وفي السياق لقي رجل مصرعه بعد تعرضه لحادث سير مروع على مجسر "سنحاريب" في الجانب الايسر من مدينة الموصل.

وقال المصدر ان المدنيين المارة لم يتمكنوا من ايصاله الى المستشفى فقد توفي بعد لحظات من الحادث بسبب ماتعرض له من اصابات بليغة.