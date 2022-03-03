سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مقتل جندي عراقي خلال محاولة قوة عسكرية فض نزاع عشائري شمال شرقي بغداد

Category: أمـن

Date: 2022-03-03T14:17:07+0000
مقتل جندي عراقي خلال محاولة قوة عسكرية فض نزاع عشائري شمال شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل جندي عراقي خلال محاولة فض نزاع عشائري في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع وقع بين عشيرتين ضمن منطقة الجمعيات في الشعب، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف أن قوة عسكرية وصلت لمكان الحادث في محاولة للسيطرة على النزاع، إلا إن جندياً عراقياً قتل وسط النزاع المسلح، مبيناً أن القوة مازالت تحالف السيطرة على الموقف وطلبت تعزيزات اضافية.

وتشكل النزاعات العشائرية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، قلقاً آخر للقيادات والقوات الأمنية، يضاف إلى التهديدات الأمنية لتنظيم داعش التي توسعت في الآونة الأخيرة في المحافظات الغربية والشمالية.

related

الجيش العراقي يصد هجوم داعش قرب بغداد

Date: 2020-10-25 21:02:51
الجيش العراقي يصد هجوم داعش قرب بغداد

فيديو.. الجيش ينشر المدرعات وسط بغداد

Date: 2021-07-16 17:51:32
فيديو.. الجيش ينشر المدرعات وسط بغداد

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بهجوم لداعش شمالي بغداد

Date: 2021-08-07 22:28:19
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخر بهجوم لداعش شمالي بغداد

السلطات تعلن اصابة ضابط وعنصر امن بهجوم بقنبلة قرب ساحة التظاهرات ببغداد

Date: 2020-01-30 07:52:46
السلطات تعلن اصابة ضابط وعنصر امن بهجوم بقنبلة قرب ساحة التظاهرات ببغداد

ديالى.. خطط التجريف منعت وقوع كوارث دموية وإبادة منطقة بأكملها

Date: 2021-03-30 07:41:52
ديالى.. خطط التجريف منعت وقوع كوارث دموية وإبادة منطقة بأكملها

اطلاق سراح صاحب صيرفة مختطف مقابل فدية ومقتل مدني في بغداد

Date: 2022-02-17 07:57:33
اطلاق سراح صاحب صيرفة مختطف مقابل فدية ومقتل مدني في بغداد

سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

Date: 2020-11-17 19:40:30
سقوط صواريخ على المنطقة الخضراء ببغداد.. فيديو

واقعة "انفجار الدراجة" تتصاعد.. فصيل مدجج بالسلاح يحاول إخراج الجريح بالقوة

Date: 2021-03-23 16:49:56
واقعة "انفجار الدراجة" تتصاعد.. فصيل مدجج بالسلاح يحاول إخراج الجريح بالقوة