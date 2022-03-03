مقتل جندي عراقي خلال محاولة قوة عسكرية فض نزاع عشائري شمال شرقي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل جندي عراقي خلال محاولة فض نزاع عشائري في منطقة الشعب شمال شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع وقع بين عشيرتين ضمن منطقة الجمعيات في الشعب، تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأضاف أن قوة عسكرية وصلت لمكان الحادث في محاولة للسيطرة على النزاع، إلا إن جندياً عراقياً قتل وسط النزاع المسلح، مبيناً أن القوة مازالت تحالف السيطرة على الموقف وطلبت تعزيزات اضافية.

وتشكل النزاعات العشائرية في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، قلقاً آخر للقيادات والقوات الأمنية، يضاف إلى التهديدات الأمنية لتنظيم داعش التي توسعت في الآونة الأخيرة في المحافظات الغربية والشمالية.