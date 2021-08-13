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مقتل جندي تركي في شمال العراق

Category: أمـن

Date: 2021-08-13T05:13:03+0000
مقتل جندي تركي في شمال العراق

شفق نيوز/ قُتل جندي تركي، الخميس، في شمال العراق جرّاء هجوم بقذائف الهاون بحسب ما أعلنت أنقرة، ملقية باللوم في ذلك على مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان أربعة صواريخ سقطت في محيط معسكر زليكان في ناحية بعشيقة شمال مدينة الموصل، الذي تتواجد فيه القوات التركية، ولم يُعرف ما إذا كانت هناك خسائر مادية أو إصابات بشرية.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1425918980250914820

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان "أصيب أحد جنودنا الأبطال بجروح خطرة في هجوم بقذائف الهاون شنه إرهابيو حزب العمال الكوردستاني على إحدى قواعدنا. لقد نُقِل إلى المستشفى حيث لم يكن ممكنا إنقاذه".

وأضافت "قمنا بالرد فورا. ووفقًا لمعلوماتنا الأولية، تم تحييد ثلاثة إرهابيين"، موضحة أن الهجوم وقع في منطقة قريبة من الحدود التركية.

وأطلق حزب العمال منذ 1984 تمردا داميا على الأراضي التركية أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل.

وتشن القوات التركية بانتظام عمليات ضد القواعد الخلفية لحزب العمال الكوردستاني في شمال العراق.

وتحتج بغداد باستمرار على القصف التركي، لكن أنقرة تؤكد أنها "ستتولى أمر" حزب العمال الكوردستاني في هذه المناطق في حال "لم تكن بغداد قادرة على ذلك".

 

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