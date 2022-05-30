مقتل جندي تركي ثامن داخل اقليم كوردستان في غضون خمسة أيام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية تشنها داخل الحدود العراقية في إقليم كوردستان، ضد عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وترتفع بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء إلى ثمانية.

وقتل جندي السبت وجرح آخر في انفجار عبوة محلية الصنع، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وتوفي جندي ثان في المستشفى متأثرا بجراحه بعد إصابته الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول الرسمية.

وتنفّذ تركيا بشكل متكرر هجمات في العراق حيث لحزب العمال الكوردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كوردستان الحدودي مع تركيا.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة ”إرهابية“، تمرّدا ضد الدولة التركية منذ العام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.