مقتل جندي بظروف غامضة وإصابة مدنيين اثنين بحادث سير في كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر طبي، يوم الخميس، بمقتل جندي في الجيش العراقي في ظروف غامضة داخل مدينة كركوك، فيما شهدت منطقة أخرى من المدينة حادث سير أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب برجس صحاب حميد، وهو جندي في الجيش العراقي، قُتل في ظروف غامضة قرب جسر الحصو والرمل في الحي العسكري وسط كركوك"، مضيفاً أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".

أضاف أن "التحقيقات الأولية تشير إلى وجود خلافات عائلية خلف الحادثة وسيتم الكشف عن ملابسات الحادثة بعد اتمام عملية التحقيق".

وفي سياق منفصل، أفاد مصدر في شرطة مرور كركوك، بأن "حادث تصادم وقع أمام مجمع روان سيتي على الطريق الحولي شمال المدينة، نتيجة استدارة خاطئة، ما أدى إلى اصطدام سيارة نوع (تيوتا) حمل صغيرة في مركبة حديثة".

وبيّن أن "الحادث أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح، نُقلا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت مفارز المرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".